وزيرا دفاع أوكرانيا وإستونيا يوقعان مذكرة تعاون مشترك

وقّع وزيرا دفاع أوكرانيا وإستونيا، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما.

التعاون بين وزارتي الدفاع الأوكرانية والإستونية

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة عبر تويتر، نقلتها وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية: «وقّعنا مذكرة بشأن التعاون بين وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الدفاع الإستونية ونعمل على تعميق تعاوننا على أساس الأهداف المشتركة وهي إرساء السلام والأمن لبلداننا والقارة بأكملها».

إستونيا حليف قوي لأوكرانيا

وأضاف ريزنيكوف أنّ إستونيا كانت حليفًا قويًا لأوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، وشكر الشعب الإستوني ووزير الدفاع هانو بيفكور، على مساهمتهم البارزة في تعزيز دفاع أوكرانيا ودعم وجهة نظر أوكرانيا الأوروبية والأوروبية الأطلسية، بحسب قوله.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أنّ نحو 600 فرد من قوات المشاة الأوكرانيين أتموا تدريبات عسكرية في إستونيا خلال الفترة الأخيرة.