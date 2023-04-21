أوكرانيا: روسيا تنشر تسع سفن حربية في البحر الأسود

أعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، اليوم، أن روسيا تنشر حاليًا تسع سفن حربية، بينهم حاملتي صواريخ «كاليبر»، في مهمة قتالية بالبحر الأسود.

بيان القوات البحرية الأوكرانية

وذكرت القيادة، في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية الرسمية، أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك سفينة حربية روسية واحدة في بحر آزوف وثماني سفن حربية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أربع حاملات صواريخ كاليبر كروز، يمكن أن تحمل إجمالي 36 صاروخًا.

عبور 138 سفينة إلى البحر الأسود

وأضاف البيان، أن الاتحاد الروسي تمكن على مدار الأسبوع الماضي من عبور 138 سفينة إلى البحر الأسود عبر مضيق كيرتش- ينيكال، بينها 44 سفينة واصلت التحرك باتجاه مضيق البوسفور، فضلا عن عبور 175 سفينة إلى بحر آزوف بينها 51 سفينة كانت تتحرك من مضيق البوسفور.