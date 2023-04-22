أول عطلة بعد عيد الفطر المبارك.. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

تمثل الإجازات الرسمية واحدة من الأمور المهمة لدى قطاع عريض من المصريين، حيث يستعيدوا فيها نشاطهم بعد الحصول على الراحة والاستجمام سواء بالبقاء مع الأسرة أو السفر للشواطئ والمناطق الساحلية، ولهذا يتساءل البعض عن موعد أول إجازة بعد عيد الفطر المبارك المقرر انتهائها الإثنين المقبل الموافق 24 أبريل الجاري.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد أول إجازة بعد عيد الفطر المبارك 2023، على هذا النحو:

أول إجازة بعد عيد الفطر المبارك

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن موعد أول إجازة بعد عيد الفطر المبارك هو عيد تحرير سيناء الموافق الثلاثاء 25 أبريل 2023 أي في اليوم التالي لإجازة العيد .

إجازات شهر مايو 2023

وتنتهي إجازات شهر أبريل بعيد تحرير سيناء لتبدأ إجازة عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023، التي من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 مايو المُقبل.

الإجازات الرسمية في مصر 2023

وفيما يخص الإجازات الرسمية في مصر 2023 حتى نهاية العام فإنّها تشمل الإجازات التالية:

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوافق الخميس 29 يونيو نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة 6 أكتوبر: وتوافق الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.