مع اقتراب شم النسيم، وعيد الفطر المبارك، تتزايد عمليات البحث من قبل بعض المواطنين في مصر حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023 في محافظات مصر، والتي تتضمن عطلة القطاعات الحكومية للعاملين بالدولة، والمدارس.

مواعيد الإجازات المتبقية الرسمية خلال عام 2023 في محافظات مصر

مع حلول شهر أبريل يكون مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023 في مصر، ليكون في 17 أبريل عطلة رسمية ل عيد «شم النسيم»، وفي يومي 21، والسبت و22 تكون إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينما في يوم 25 إبريل من ذات الشهر تكون إجازة عيد تحرير سيناء.

مواعيد الإجازات المتبقية الرسمية خلال عام 2023 في محافظات مصر

بينما ومع حلول شهر مايو من نفس العام الجديد 2023، حيث يتضمن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 في مصر، والذي يتمثل في يوم 1 مايو تكون إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، علاوة علي إجازة رسمية بدءا من يوم الثلاثاء 27 يونيو.

كما تحل إجازة يوم وقفة عرفات، والتي سوف تستمر حتى عطلة يوم عيد الأضحى المبارك ويومي الأربعاء 28 يونيو، والخميس 29 يونيو، كما يكون يوم 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكري 30 يونيو، علاوة علي إجازة يوم الأحد 23 يوليو بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو عام 1952.

كما تتوالي الإجازات الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية في يوم الأربعاء 19يوليو، ثم يليها إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ثم إجازة يوم 6 من شهر أكتوبر لذكري نصر حرب عام 1973، كما تتوالي مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023 في مصر.