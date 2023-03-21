خريطة الإجازات الرسمية في رمضان 2023.. منها شم النسيم

ساعات قليلة وينطلق شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ينتظره جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بينما يرغب الجميع في الحصول على الإجازات الرسمية في رمضان 2023، بحثًا عن الراحة خلال فترة الصيام التي تبدأ رسميًا الخميس 23 مارس الجاري، ليصبح السؤال الأول الذي يطرحه الآلاف في مصر هو مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023.

تستعرض «الوطن» الإجازات الرسمية في رمضان 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، بالتزامن مع انطلاق شهر الصوم بعد سويعات قليلة.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

وأعلنت دار الإفتاء أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يحل بعد غدٍ الخميس، بينما أعلنت المصالح الحكومية عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023، فيما أوضحت في بيان لها أنّ الخميس المُقبل الموافق أول أيام شهر رمضان ليست إجازة رسمية.

قائمة الإجازات الرسمية في رمضان 2023

فيما يخص الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 فإنّها تشمل الآتي:

لا يوجد أيّ إجازات رسمية في الأيام المتبقية من شهر مارس 2023 سوى الإجازات الرسمية الجمعة والسبت. موعد إجازة شم النسيم 2023: الاثنين الموافق 17 أبريل المُقبل. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023: تبدأ الجمعة الموافق 21 أبريل وتستمر 3 أيام حيث تنتهي الأحد 23 أبريل المُقبل.

الإجازات الرسمية في شهر أبريل

لا تقتصر الإجازات الرسمية في شهر أبريل على أجازة شم النسيم، وعيد الفطر فقط، لكنه يشمل أيضًا إجازة عيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل 2023.

الإجازات الرسمية في شهر مايو

ويحتضن شهر مايو إجازة وحيدة فقط، وهي عيد العمال التي توافق يوم الاثنين 1 مايو 2023، التي من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 مايو المُقبل.

الإجازات الرسمية في مصر

وفيما يخص الإجازات الرسمية في مصر 2023 حتى نهاية العام فإنّها تشمل الإجازات التالية: