الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023.. العمل 16 يوما فقط

يوافق غدًا، الأول من شهر أبريل، ويهتم أغلب الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمواعيد الإجازات والعطلات الرسمية، وترصد «الوطن» الإجازات الرسمية لشهر إبريل 2023.

وضمن الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023، يحصل العاملون في القطاع الحكومي والخاص على 14 يوما إجازة رسمية، بينها العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل

وجاءت عدد أيام الإجازة في شهر أبريل 2023 على النحو التالي:

- السبت 1 أبريل عطلة أسبوعية.

- الجمعة 7 أبريل عطلة أسبوعية.

- السبت 8 أبريل عطلة أسبوعية.

- الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

- السبت 15 أبريل عطلة أسبوعية.

- الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- الاثنين 18 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

- الخميس 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- الجمعة 22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- السبت 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 28 أبريل عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 29 أبريل عطلة أسبوعية.

إجازات شهر إبريل

وبعدد أيام الإجازات المرتبطة بشهر أبريل يكون العمل 16 يوما فقط، والإجازة 14 يوما، ويستحق العامل الأجر الشهري كامل عنها في ظل الاستمتاع بالإجازات المحددة.