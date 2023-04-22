حدائق ومتنزهات دسوق تستقبل المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار توافد المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر، وذلك بحديقة الأسرة والطفولة وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق ونادي دسوق الرياضي ومركز شباب دسوق.

رحلات نيلية بنهر النيل بدسوق

كما حرص عدد من الأهالي على الاحتفال بعيد الفطر من خلال الرحلات النيلية، والألعاب والملاهي والأنشطة الترفيهية، بالإضافة لزيارة حديقه الحيوان، وكذلك المطاعم المختلفة بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين أثناء احتفالهم بالأعياد.

تجهيز حديقة الأسرة والطفولة

ومن جانبه، قال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد بقيادة المحاسب محمد شعبان، مدير الحديقة، وفريق عمل جديد، وأمن إداري، موضحاً أن المراكب تقوم برحلات نيلية على ضفاف فرع نهر النيل بالمدينة، ورجال شرطة الإنقاذ النهري يتابعون الرحلات النيلية للتعامل الفوري عند الحاجة.