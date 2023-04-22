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تشييع جثامين 6 شباب بأسيوط لقوا مصرعهم في حادث سير بليبيا

كتب:

حسن عبد النعيم
11:21 ص | السبت 22 أبريل 2023
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث

سيطرت حالة من الحزن على مركز القوصية بمحافظة أسيوط، بعد مصرع 6 شباب من قرية منشأة خشبة التابعة للمركز، في حادث سير أثناء عملهم بدولة ليبيا.

تشييع جثامين الضحايا

وشيع أهالي القرية اليوم السبت، جثامين الضحايا في موكب جنائزي مهيب خرجت فيه 6 نعوش دفعة واحدة، وسط حالة من الحزن الشديدة وبكاء الأهالي، وتحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير واتشحت القرية بالسواد. 

حادث سير بدولة ليبيا 

وقال خالد محمد، أحد أهالي القرية، إن خبر وفاة الشباب كان فاجعة أصابت الجميع، موضحا أن الشباب كانوا في مدينة بني غازي بدولة ليبيا، وعند انتظار وسيلة مواصلات للذهاب إلى عملهم اصطدمت سيارة مسرعة بأخرى وانقلبت على الضحايا الستة، بالإضافة لآخرين كانوا في موقع الحادث.

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