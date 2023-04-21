وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط.. مؤهلات عليا ومتوسطة

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط من الأمور التي يبحث عنها الشباب من الجنسين، بمؤهلات متوسطة وعليا، وخبرة وبدون، وجمع وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط توفر امتيازات تأمين اجتماعي وتأمين صحي، ويحدد بعضها الراتب قبل التقديم بينما يحدد الأخر الراتب عقب المقابلة الشخصية.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط تنشر «الوطن»، للشباب الراغبين بالتقدم للوظائف المناسبة وفقا لمؤهلاتهم وبياناتها كالتالي،

-جمعية سيدات أسيوط: تطلب 10 أخصائيين تمويل و10 أخصائيين اجتماعيين بمؤهل عالى أو فوق المتوسط، من الجنسين، خبرة 5 سنوات براتب يبدأ من 2700 جنيها.

وظائف خالية للشباب

-شركة أمان للتمويل: تطلب 20 أخصائي تمويل بمؤهلات عليا للشباب من الجنسين سن يبدأ من32 عاما برتب يبدأ من 2500 جنيه، خبرة وبدون.

-مشروعي: يطلب 10 أخصائيين تمويل من الجنسين مؤهلات عليا ومتوسطة، سن يبدأ من 20 عاما، خبرة وبدون خبرة براتب يبدأ ب2500 جنيه.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط

يمكن للمواطنين الراغبين للتقدم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة أسيوط، ممن تنطبق عليهم الشروط، تقديم البيانات وانتظار النتيجة.