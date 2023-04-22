مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة «أسماء»

لقي شاب مصرعه وأصيب طالب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي أمام قرية دميتوة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة طالب ونقلا إلى مستشفى كوم حمادة العام، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى والمصاب

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع إسماعيل أحمد إسماعيل، 35 سنة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام.

فيما أسفر الحادث عن إصابة محمد عادل مسلم، 15سنة، بكدمات بالجسم والرأس والصدر، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.