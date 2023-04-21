«الداخلية» تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بالعيد وتوزع هدايا الرئيس

شاركت وزارة الداخلية، أسر شهداء الشرطة، الاحتفال بالعيد وتوزع هدية الرئيس عليهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

توزيع هدايا الرئيس على أسر الشهداء

ونظمت الوزارة زيارات لـ أسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، الأمر الذي لقي مردودا إيجابيا ومعنويا في نفوسهم.

تكريم أبناء شهداء الوطن

من جانبها، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم من شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن.