«الداخلية» تنفي حدوث تجاوزات بمركز للإصلاح والتأهيل: شائعات إخوانية

نفت وزارة الداخلية ادعاء إحدى المنظمات التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود تجاوزات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الحملة الممنهجة الممتدة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات التي تتلقى دعماً وتمويلاً منها لمحاولة إثارة البلبلة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الرأي العام يعي جيداً مثل تلك الادعاءات الكاذبة في ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.