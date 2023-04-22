رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الفطر بتوزيع الهدايا

شارك رجال الشرطة، المواطنين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تسهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتي ذلك في ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني لتأمين كافة المناسبات والاحتفالات المختلفة، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.