احتفالات المواطنين في المحافظات بثاني أيام العيد.. رحلات نيلية وحدائق وسينمات

شهدت المحافظات احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، من خلال عدة فعاليات وأنشطة ترفيهية، تمثلت في الرحلات النيلية وزيارة الحدائق المختلفة التي فتحت أبوابها لاستقبال الأهالي منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد أمس.

احتفالات المواطنين في بني سويف

في بني سويف جذب الممشى السياحي على كورنيش النيل، آلاف المواطنين في ثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث فّضل الأهالي الاستماع بالأجواء الربيعية الرائعة والمنظر الرائع للنيل، بالإضافة إلى توفير المحافظة لعدد من الألعاب الخاصة بالأطفال، والفقرات الترفيهية التي نالت إعجاب المواطنين.

فقرات ترفيهية وفنية

وأتاحت محافظة بني سويف وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من الخدمات والفقرات الترفيهية بالكورنيش والممشى السياحي خلال أيام العيد، والتي تم توفيرها بالمجان، وتضمنت تنظيم مسابقات وهدايا للأطفال، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وفرقة فنون شعبية والتي تقدم فقرات متنوعة، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية 9 شخصيات.

احتفالات القليوبية بثاني أيام العيد

وفي محافظة القليوبية شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيري إقبالا متزايدا من الزائرين الذين توافدوا من شتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق.

وتألقت الحدائق بعد أعمال التطوير التي تم تنفيذها في القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

إقبال كبير على كورنيش بنها

كما شهد كورنيش النيل في بنها إقبالا متزايدا من الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة للاستماع بالمنظر الحضاري، وخاصة كورنيش النيل وركوب الحناطير وركوب الخيل والمراكب النيلية.

احتفالات الأهالي في كفر الشيخ

وفي دسوق بكفر الشيخ، شهدت الحدائق والمتنزهات اليوم السبت، استمرار توافد المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق ونادي دسوق الرياضي ومركز شباب دسوق.

كما احتفل الأهالي عن طريق الرحلات النيلية من خلال ركوب المراكب الثابتة على المراسي والمتحركة في فرع نهر النيل بكفر الشيخ، بالإضافة للألعاب المختلفة بالشوارع وزيارة حديقة الحيوان.

احتفالات أسيوط بالعيد

وفي محافظة أسيوط، شهدت الملاهي والحدائق العامة إقبالا كبيرا من الشباب والأسر والأطفال الذين توافدوا عليها لقضاء احتفالات العيد وسط حالة من البهجة والفرحة.

وأقبل المواطنون على حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، والتي يبلغ تذكرة دخولها 2 جنيه، بالإضافة للرحلات النيلية وحديقة الحيوان في أبو تيج.

مراكز شباب الشرقية تستقبل الأهالي

وفي محافظة الشرقية، شهدت مراكز الشباب إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي تشمل فقرات فنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.