«محمد وشيماء» يحتفلان بزفافهما على كورنيش بني سويف تحت الأمطار.. فيديو

احتفل عروسان، بزفافهما تحت الأمطار، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، عقب انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة التي كان مقرر لها أن تشهد حفل زفافهما، في قرية تزمنت التابعة لمركز بني سويف، إذ اصطحب أقارب وأصدقاء العروسين إلى كورنيش النيل بمدينة بني سويف، على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المدينة، وسط فرحة الجميع وإطلاق الزغاريد.

محمد وشيماء يحتفلان بزفافهما تحت الأمطار بكورنيش النيل بمدينة بني سويف

وشهد كورنيش بني سويف، احتفال محمد أحمد عزوز بحفل زفافه مع عروسته شيماء سامي، وسط سقوط الأمطار بمدينة بنى سويف، إذ قال العريس: «موعد حفل الزفاف كان محددا منذ فترة، ولم نعلم بموجة عدم الاستقرار في حالة الطقس، وبعد وصولنا إلى قاعة الزفاف بمدة، انقطع التيار الكهربائي، وتركنا القاعة، وقررنا الاحتفال بحفل الزفاف على كورنيش بني سويف، وسط الأهل والأقارب والأصدقاء».

وأضاف: «حزنت لانقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفافنا بقاعة أفراح قريتنا تزمنت، إلا أنني شعرت بالسعادة باستكمال حفل الزفاف على كورنيش النيل تحت الأمطار، ووسط أجواء أوروبية».

أمطار غزيرة تضرب بني سويف

شهد كورنيش بني سويف، توافد للمواطنين على الرغم من سقوط الأمطار على كل أنحاء المدينة، حيث شهدت محافظة بنى سويف، مساء الجمعة، بمراكزها السبعة، سقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة مع ظهور البرق والرعد فى السماء.