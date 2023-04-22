ناقد موسيقي: الزخم الدرامي في موسم رمضان انعكس على «التترات»

قال الناقد الموسيقي أمجد جمال، إنّ موسم رمضان شهد زخما كبيرا في الدراما وهو ما انعكس على التترات، حيث كانت هناك 10 تترات أغاني و8 تترات موسيقى فقط ما بين الصعيدي والشعبي والكوميدي والدرامي بالمفهوم الكلاسيكي وأغنية مهرجانات في مسلسل ألف حمد الله على السلامة.

كل سنة يظهر لدينا مجموعة كبيرة من التترات

وأضاف الناقد الموسيقي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «كل سنة تظهر مجموعة كبيرة من التترات، ومثلت التسعينيات العصر الذهبي للتترات، وهناك تترات في السنوات الأخيرة أحدثت ردود أفعال واسعة مثل حمادة عزو وأهل كايرو وحديث الصباح والمساء».

في هذا العام هناك إنتاج كبير لسنا معتادين عليه

وتابع الناقد الموسيقي: «شهدنا إناجا كبيرا هذا الموسم وهو ما لم نعتد عليه، وهناك تنوع كبير في صناعة الأعمال الدرامية، ففي التسعينيات كان لدينا سيد حجاب وأحمد فؤاد نجم والأبنودي إلى جانب عمر خيرت وياسر عبدالرحمن في الموسيقى، ولدينا اليوم الشاعرة سارة سعيد في جعفر العمدة، هناك جيل يسلم جيلا جديدا».

وشرح الناقد الموسيقي إنّ تتر مسلسل ضرب نار الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي كان محاولة لصنع النوستالجيا والحنين لمسلسلات التسعينيات، إذ ارتبط صوت الفنانة حنان ماضي بذكريات التسعينيات وكذلك الفنان الكبير محمد الحلو، مضيفا أن الاستعانة بالحلو وحنان ماضي جسد لفتة موفقة جدا، وبخاصة أن حنان ماضي دائما ما تحقق نجاحات كبيرة في الدويتو.

الناقد الموسيقي: التتر مدخل المشاهد للمسلسل

وتابع: «التتر مسؤول إنه يدخلنا في مود المسلسل، وذلك من خلال الملحن والموزع والموسيقي والصوت والشاعر يجب أن يعبر عن الموضوع، والجهات الإنتاجية يجب أن تراعي ذلك، لدينا عزيز الشافعي ملحن وكاتب أغنية مسلسل جميلة، كما أن عزيز الشافعي وتامر حسين نفذا تتر مسلسل مذكرات زوج ومسلسل الصفارة، ولدينا شعراء جدد في مجال التترات مثل مصطفى إبراهيم، وهو من أهم الشعراء الشباب».

وشرح جمال، إنّ الشاعر مصطفى إبراهيم كان أكثر عناصر تتر مسلسل سره الباتع تميزا، إذ أن لهذه الأغنية طابع وطني معبر عن أحداث المسلسل، والعدوين اللذين واجهتهما مصر في الماضي والحاضر، موضحا أنه تم استخدام العود والكامنجا، وهو ما أكسب المشاهد إحساسا ملحميا بالمعارك، والأغنية متكاملة موسيقيا، وكانت هناك مشكلة في هندسة الصوت في أول 3 أو 4 حلقات، حيث اشتكى البعض من عدم قدرتهم على تفسير الكلام، لكن هذه المشكلة جرى حلها سريعا.

وحول تتر مسلسل جميلة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، قال إن الفنان إبراهيم الحكمي أصبح لديه تتر في كل موسم رمضاني، أشهرها تتر مسلسل جبل الحلال، رغم أن المسلسل يدور في عالم أرستقراطي، والمفارقة أن التتر يتمتع بطابع شعبي رغم أن المسلسل أرستقراطي، والأغنية نجحت بمعزل عن ارتباطها بالمسلسل.