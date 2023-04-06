محمد رحيم: محمد منير أدى تتر «عملة نادرة» من منطقة غناء جديدة

قدم الفنان الكبير محمد منير أغنيتى تترى مسلسلين من المسلسلات المشاركة فى السباق الرمضانى، هما «عملة نادرة» مع الفنانة نيللى كريم، و«سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف.

وحمل تتر مسلسل «عملة نادرة» عنوان «كتب الزمان اسمه»، وهى من كلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، ويقول مطلعها: «كتب الزمان اسمه، على درفتين الباب، هيجينا وفى يده، فى يده كشف حساب».

رحيم: أنا والكينج محمد منير تجمعنا صداقة طويلة

وكشف الموسيقار محمد رحيم تفاصيل تتر «عملة نادرة» لـ«الوطن» قائلاً: «أنا والكينج محمد منير تجمعنا صداقة طويلة تمتد لسنوات طويلة، قدمنا فيها نخبة من الأعمال الرائعة منها (يونس، وقلبى ما يشبهنيش) وأعمال أخرى عديدة، وكان من بينها أيضاً تعاون تاريخى جمعنا معاً بالراحل عبدالرحمن الأبنودى».

أضاف: «حينما بدأت العمل على أغنيات وتتر مسلسل «عملة نادرة»، لم أجد أفضل من صوت الكينج محمد منير وكلمات الخال الراحل عبدالرحمن الأبنودى، عدت بالذاكرة بالنجاحات الكبرى التى حققناها معاً فى الماضى منها (يونس)، ومنير أول ما استمع لكلمات قصيدة الخال وافق على الفور، ولم يتردد فى التسجيل، وقدم الأغنية من منطقة صوتية جديدة عليه تماماً».

وأشار «رحيم» إلى أن المسلسل يشهد وجود عدد من الأغنيات: «المسلسل ملىء بالأغنيات والرباعيات، التى ستكون مفاجأة لمتابعى العمل خلال الشهر الكريم، والتى ستكون محور مشاهد الفنانة نيللى كريم والفنان جمال سليمان».

تعاونت مع ماندو العدل في مسلسلات عديدة

وبسؤاله عن التعاون مع ماندو العدل كمخرج مسلسل «عملة نادرة» قال: «المخرج ماندو العدل صديقى منذ سنوات طويلة، وتعاونا معاً فى مسلسلات عدة، وكانت البداية من مسلسل «قضية رأى عام» بطولة يسرا، وهذا العام نتعاون من خلال «عملة نادرة»، قبل بدء تنفيذ أغنيات وموسيقى المسلسل جلسنا معاً من أجل وضع أفكار خاصة بالعمل، وقد أحطت علماً بقصة المسلسل، وبأبرز اللقطات والمشاهد الخاصة للعمل، لكى أستطيع أن أضع صورة خاصة للموسيقى التى تقدم بها أغنيات المسلسل، وأعتقد أننى نجحت فى ذلك».

تعد هذه هى المرة الأولى بعد غياب دام ما يقرب من 7 سنوات التى يعود فيها صوت محمد منير ليشدو بـ«تتر» مسلسل درامى، حيث كانت آخر مرة قدم فيها تتر عمل كان مسلسله «المغنى» الذى عُرض عام 2016، واكتفى خلال الأعوام الماضية بتقديم أغنية خاصة لمسلسل «الاختيار 2» فى نهايته.