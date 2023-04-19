طرح برومو مسلسل «الحشاشين» تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024 «فيديو»

طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الدعائي لمسلسل «الحشاشين»، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2024.

ونشر تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الخاص بمسلسل الحشاشين، مُعلقًا عليه بقوله: «رمضان 2024 إنّ شاء الله».

تفاصيل برومو مسلسل «الحشاشين»

وقال كريم عبد العزيز في البرومو: «اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح».

الخروج من سباق رمضان 2023

وخرج مسلسل «الحشاشين» من موسم رمضان 2023، حيث قال كريم عبدالعزيز، خلال لقاء تليفزيوني سابق إنّ :«العمل جرى تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، لأن أي عمل تاريخي يتطلب مجهودا جبارا في تحضيره وتنفيذه، لأننا نرسم عصر غير موجود دون كهرباء أو مياه».

وأضاف: «نأخذ وقتا طويلا في مرحلة ما بعد الإنتاج، عندنا تصوير في أكثر من 3 بلاد، ودكتور بيتر ميمي يلحق يخلص عمل بهذه الضخامة في الإنتاج والفكرة، وده مسلسل يتعمل مرة في العمر، ويستاهل نطبخه على نار هادية، ونشوفه في رمضان 2024».