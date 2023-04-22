إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفين لقانون البناء، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة أي تعدي على أراضي أملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة.

إزالة 10 تعديات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 10 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، ومخالفة بناء بقرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق، ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وخاصة مع تكثيف حملات ولجان الرصد للتعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واشار محافظ أسيوط في بيان، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بحسم لأي محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد، قامت الوحدات المحلية لمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق بتنفيذ إزالة لـ10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء، حيث تم إزالة 3 حالات بمركز الغنايم، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة خلف الساحة الشعبية بمدينة أبو تيج، فضلاً عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بصدفا، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بالقنطرة بمركز أبنوب، بالإضافة إلى إزالة حالتين بحي شرق.

رصد المخالفات وإزالتها

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات القروية بالمرور الميداني المستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان رصد بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة لرصد وإزالة أية مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية أو أملاك دولة.