تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.2% في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.2%، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس، لتسجل أدني مستوى لها في أسبوعين، بفعل ارتفاع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 3 مايو المقبل، وفقًا لقسم أبحاث السوق بـ«ذهب مصر».

وقال فادي كامل المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر»، لتجارة الذهب، إن أوقية الذهب بالبورصة العالمية تراجعت بقيمة 24 دولارًا، خلال تداولات الأسبوع، حيث سجلت مع بداية تعاملات الأسبوع نحو 2.004 ألف دولار، وتراجعت إلى 1.970 ألف دولار، وارتفعت لمستوى 2.010 ألف دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 1.980 ألف دولار، وذلك بعد تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم، بجانب صدور بيانات أمريكية أظهرت ايجابية مؤشرات مديري المشتريات، وتعزز من تشديد الفيدرالي لسياسته النقدية.

وأشار كامل، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية وعدم الاستقرار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 بـ 2430 بدون مصنعية.

عيار 24 بـ 2777

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2777 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2083 جنيها، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1620 جنيها، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 87,080 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19 ألف و440 جنيها.

وتوقع كامل أن يصل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية إلى 2.1 ألف دولار، بفعل ضبابية المشهد وحالة عدم اليقين، وإقبال المستثمرين على السبائك والعملات الذهبية بغرض التحوط، والحفاظ على قيمة أموالهم من موجات التضخم.

ولفت إلى ان السوق المحلية تشهد طلبًا كبيرًا على السبائك والجنيهات، خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى تزاحم المحال ومد فترات التسليم لنحو أسبوعين.