سعر الذهب في ثاني أيام العيد.. عيار 21 يسجل 2430 جنيها

سجّل سعر الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليوم -ثاني أيام عيد الفطر- 2430 جنيه للجرام عيار 21 في محال الصاغة، وذلك بعد استقرار أسعارها خلال تعاملات أمس دون تحرك.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22أبريل2023

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم وتحديدا عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية، نحو 2777 جنيها للجرام، كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 2083 جنيهًا للشراء دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم 19 ألفا و440 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب بقوة مع انتهاء تداولات الأسبوع الماضي أمس الجمعة، في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل في مايو المقبل، خاصة مع بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وخلال تعاملات نهاية الأسبوع، انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.48% تقريبا وسجلت حوالي 1975 دولار للأوقية، وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.64% وسجلت 1985 دولار للأوقية.