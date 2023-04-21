سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات أول أيام العيد.. يسجل 2400 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات اليومية بأول أيام عيد الفطر، اليوم، 2400 جنيه للجرام في محلات الصاغة، بسبب توقّف تداولات الأسعار في الوقت الحالي، وانخفاض حركة البيع والشراء نظرا للأعياد.

سعر جرام الذهب عيار 21 أول أيام العيد

ووبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2743 جنيها للجرام، كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 2075 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الجمعة أول أيام العيد، 19 ألفا و200 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، حققت أسعار الذهب انخفاضات ملحوظة عقب صدور البيانات للبطالة الأمريكية التي تنذر بركود قوي في الاقتصاد الأمريكي، حيث سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية خلال التعاملات الحالية 1985 دولارا للأوقية.

وذكرت «رويترز» أنّ هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب اليوم الجمعة في الاسواق العالمية، اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار، في وقت عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة التوقعات بأن يتجه البنك المركزي الأمريكي؛ لتعليق دورة التشديد النقدي مؤقتا في أعقاب رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.