استقرار أسعار الذهب في أول أيام العيد عند قيمة أمس

استقر سعر الذهب في أول أيام العيد، بعد أن حقق أمس أكبر مكاسب للمستثمرين، بسبب ارتفاع أسعاره، ليعاود الانخفاض بنهاية التداولات أمس، وفق ما أعلنته بورصات تداول الذهب وأسعاره، إذ سجل عيار 21 نحو 2400 جنيه للجرام، ويشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق تقارير الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم 21-4-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2480 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2743 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2057 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

ورغم تذبذبات أسعار الذهب، إلا أنّها فرصة للشراء وفق تصريحات ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب، الذي أوضح أنّ كل وقت هو فرصة للشراء حتى وإن كان السعر مرتفعا.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ شراء الذهب هو الخيار الأفضل للاستثمار، مهما كان السعر مرتفعا، فمع مرور الوقت سيرتفع سعر البيع ليحقق مكاسب، خاصة وأنّه استثمار طويل الأجل بحد أدنى سنة ونصف.

توقعات أسعار الذهب

وعلى الصعيد العالمي، جاءت بيانات السوق العالمي لـ أسعار الذهب على انخفاض خلال الساعات الأولى من تداولات اليوم الجمعة، عقب ارتفاعها أمس إلى مستويات مرتفعة ومكاسب كبيرة.