توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط رياح وأمطار رعدية أحيانا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من الأحد الموافق 23 أبريل وحتى الثلاثاء 25 من ذات الشهر الجاري، حيث أظهرت التوقعات حدوث تباين في حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن توقعات حالة الطقس خلال الفترة المذكورة يسودها طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة

وأضافت الأرصاد أن طقس غدا الأحد يشهد أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 20-30% تقريبا على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا 23 أبريل الجاري.

وعن طقس الاثنين فتسود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجة البحري.

طقس الثلاثاء 25 أبريل

ويشهد الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل الجاري نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

درجات الحرارة الاثنين 24 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 378 والصغرى 21.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.