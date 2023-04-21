حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. بارد ليلا ودرجات الحرارة تسجل 15

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وحتى الصباح الباكر، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، قالت هيئة الأرصاد في بيانها، إنّ درجة الحرارة المتوقعة تسجل الصغرى في القاهرة وشمال الصعيد 15 درجة وعلى السواحل الغربية 14 درجة.

وذكرت الأرصاد، أنّ الأجواء خلال أيام عيد الفطر تكون ربيعية، حيث يشهد طقس أول أيام العيد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وتنخفض درجات الحرارة لتكون حالة طقس خلال الساعات المقبلة مائلة للبرودة وتستمر لمدة 48 ساعة مقبلة.

كما تسود أجواء ربيعية على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وصولا إلى محافظات جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تسود الأجواء حارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة تستمر حتى الصباح الباكرن وتسجل درجة الحرارة الصغرى في كل من القاهرة، العاصمة الإدارية، بنها 15 درجة وأكتوبر 14.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لبيان الهيئة، فإن درجات الحرارة اليوم الجمعة 21 -4-2023 على مختلف الأنحاء جاء كما يلي:

- القاهرة والعاصمة الإدراية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 14

- بنها 25 - 15

- دمنهور 27 - 15

- المنصورة 26 - 15

- طنطا 25 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 21 - 13

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 16

- العريش 20 - 12

- رفح 20 - 13

- كاترين 21 - 3

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 22 - 14

- الغردقة 30 - 22

- مرسى علم 32 - 22

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 15

- الأقصر 34 - 17

- أسوان 35 - 18

نصائح الأرصاد للمواطنين.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات النهار أو اصطحاب جاكت خلال فترات الليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد خاصة للأطفال، كما أوضحت أن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية وكذلك الأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط.