حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثاني أيام العيد.. مائل للبرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء المائلة للبرودة صباحًا وليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حاره على جنوب سيناء و شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم السبت على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، جنوب سيناء 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 32 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة صباحا خلال الفترة المقبلة هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار الخبراء إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم تسمح بممارسة كافه الأنشطة البحرية والاستمتاع بيها، فضلا عن أن الأجواء خلال ساعات النهار مناسبة للخروج في الحدائق والمتنزهات.