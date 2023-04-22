مهرجان ألوان على شواطئ الغردقة احتفالا بثاني أيام العيد «صور»

شهدت عدة شواطئ بالغردقة تنظيم مهرجان ألوان في إطار الاحتفالات بثاني أيام عيد الفطر المبارك، بمشاركة السائحين من الجنسيات المختلفة، باستخدام كميات كبيرة من الألوان ومشاركة آلاف السياح على الشواطئ وسط فرحة وبهجة العيد، وحرص السياح على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

مهرجان ألوان على شواطئ الغردقة

ونظمت عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة مهرجان ألوان على الشواطئ المفتوحة بمشاركة الآلاف من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات في جو ترفيهي تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات السياحية الوافدة إلى الغردقة.

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنه تم استخدام كميات كبيرة من الألوان المختلفة، وحرص السياح على طلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة في جو ترفيهي في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

وأشار محمد الدفراوي، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص على الاحتفال بعيد الفطر مع النزلاء المصريين بمشاركة السائحين الأجانب بعمل فقرات برامج وفقرات استعراضية متنوعة ومهرجانات على الشواطئ، مؤكدا أن ذلك بغرض ترفيهي للسائحين ويلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

فيما كشف كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، عن انتعاش حركة السياحة بفنادق ومنتجعات الغردقة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% خلال الأسبوع الجاري.

ولفت إلى ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة، حيث تستقبل الغردقة 152 رحلة طيران اليوم، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك.