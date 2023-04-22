مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 190 رحلة طيران في ثاني أيام العيد

أكد نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، انتعاش حركة السياحة بفنادق الغردقة ومرسى علم، حيث تشهد مطارات الغردقة ومرسى علم ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران الخارجية بمعدل 190 رحلة طيران، بينها 12 رحلة داخلية، وذلك تزامنا مع إجازة عيد الفطر.

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق

وقال الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغالات بالفنادق ارتفعت لأعلى معدل لها ووصلت إلى 90% منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد، حيث استقبلت الفنادق السياح من داخل وخارج مصر، في مقدمتهم السياح الألمان والبولنديين والتشكيك.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم، 152 رحلة طيران تقل 27 ألف سائح، بينما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 38 رحلة تقل 8 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك يشهد أعلى معدل وصول رحلات، وتبين من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وصول 27 ألف سائح على متن 152 رحلة إلى مطار الغردقة، ووصول حوالي 8 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم الدولي.