فسحة عيد الفطر 2023.. اعرف أماكن الخروج المجانية في الغردقة

يحتفل المصريون غدا بعيد الفطر، وتتجه أنظار الأسر إلى قضاء فسحة العيد في المدن الساحلية، وتعد الغردقة من المدن السياحية المتميزة التي يفضلها البعض في فسحة عيد الفطر ‪ ومقصدا سياحيا رائعا لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها محط أنظار الجميع

فسحة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة

وبشأن ذلك، كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، عن أماكن الخروج في الغردقة، موضحا أنها عديدة وبعضها بالمجان، منها الممشاهي السياحي مثل «ممشى شيري وفلفلة والنصر وهاواي»، إذ تحوي محلات تجارية ومطاعم سياحية وكافيهات ومطاعم وأماكن للتنزه، ويستمر السهر حتى الساعات الأولى من الصباح.

متحف الرمال.. أهم أماكن الخروج في عيد الفطر

ويضيف نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن أهم أماكن الخروج في عيد الفطر 2023‪ في الغردقة متاحف الغردقة وهي متحف الرمال ويحوي تماثيل نحتها من الرمال ومتحف أكواريوم

ويضم 22 حوضا زجاجيا به أسماك وكائنات بحرية متنوعة.

ويشير أشرف فؤاد مدير عام شواطيء العائلات بالغردقة، إلى أن أهم أماكن خروج فسحة عيد الفطر ‪ في الغردقة هي الشواطئ العامة أشهرها شاطئ العائلات، وشاطىء العائلات 2، وشاطئ العائلات 1، وتشرف عليها محافظة البحر الأحمر وتمتد بطول طريق الكورنيش ورسم الدخول 50 جنيها للفرد شاملة الكراسي و الشماسي، وتفتح أبوابها للجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا

حتى منتصف الليل.