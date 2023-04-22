كاملة العدد.. فنادق الغردقة تحتفل مع السائحين بالترمس والكعك في العيد

شهدت فنادق الغردقة، توافد كبير من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، على شواطئها بمشاركة السائحين الأجانب، بتجهيز كعك العيد والبسكويت والترمس والفيشار، وحفلات وبرامج متنوعة، وسط أجواء رائعة وتبادل التهاني والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية.

ترمس وكعك في فنادق الغردقة

وكشف إيهاب السيد مدير عام فندق سياحي بالغردقة، أن احتفالات الفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد، جاءت بمشاركة السائحين على شواطئ الغردقة، وشملت عروض وفقرات متنوعة، وبرامج ومسابقات ترفيهية لنزلاء الفنادق.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق أعدت بوفيه في صباح أول أيام العيد، شمل ترمس وبسكويت وكعك العيد، وحرصت فرق الأنيميشن على مشاركة العملاء أجواء العيد في مهرجانات الشواطئ، الذي لاقى إعجاب السياح ونزلاء الفنادق من المصريين.

رواج بفنادق الغردقة في أول أيام عيد الفطر

شهدت فنادق الغردقة، رواجا كبير خلال أول أيام عيد الفطر، وارتفعت نسبة الإشغالات إلى أعلى مستوى منذ فترة، إذ وصلت إلى 90%، وتلقت الفنادق والمنتجعات السياحية عددا كبيرا من الحجوزات في إجازة العيد.

حالة الطوارئ في العيد

ورفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى، إذ أعلنت حالة الطوارىء لاستقبال آلاف السائحين في عيد الفطر، ومنعت إجازات العاملين بالقطاع السياحي، وأعلنت صحة البحر الأحمر الطوارئ.