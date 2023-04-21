أوكرانية تحتفل بالعيد بالحلبة والبسكويت البلدي في الغردقة (صور)

يحتفل المصريون والأجانب في الغردقة بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء رائعة وتبادل التهاني والتبريكات مع السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين بالمدينة السياحية، أو نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وحرصت مرجريتا التي تحمل الجنسية الأوكرانية، على مشاركة زوجها المصري احتفالات عيد الفطر المبارك، بالحلبة والكعك والبسكويت البلدي.

مارجريتيا تحتفل بالعيد بالحلبة والكعك

عبرت مرجريتا الأوكرانية عن فرحتها، بمشاركة المصريين أجواء عيد الفطر المبارك برفقة زوجها المصري، بتجهيز كعك العيد والترمس والحلبة والبسكويت البلدي، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها تحب البسكويت البلدي، الذي يتم تجهيزه في المنازل، حيث طلبته من حماتها التي تقيم في المنصورة، وجهزته خصيصا بناء على طلبها.

أوكرانية تحتفل بالعيد مع المصريين

وأوضحت مرجريتا، أنها تشارك دائما أعياد المصريين، وسعيدة بعيد الفطر، مؤكدة أنها عاشت أجواء شهر رمضان بتوزيع تمر وعصير وقت الإفطار على الصائمين بشوارع الغردقة والمارة وسائقي السيارات، وتتبادل معهم التهاني والتبريكات.

أوكرانية تحب مصر والمصريين

ويقول زوجها عماد الأدغم في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرجريتا تحب الغردقة وتعشق مصر والمصريين، وتتفاعل مع المناسبات الاجتماعية والأعياد والمناسبات الوطنية، وتحب تشارك المصريين أجواء الفرحة.

وعن احتفالات عيد الفطر، يؤكد «الأدغم»، أن مرجريتا حرصت على شراء الحلبة والترمس من العطار قبل العيد، وتبادلت التهاني مع المصريين في الشارع والسوق، وحرصت على إعدادهما بنفسها، وتجهيز البسكوت البلدي الذي طلبته مخصوص من حماتها في المنصورة، وتم إرساله لها.