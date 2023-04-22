كيف تحمي نفسك من الابتزاز على شواطئ الإسكندرية؟.. أرقام شكاوى ومفتشين

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وضع آليات لحماية المصطافين من ابتزاز مستأجري أو عمال شواطئ الإسكندرية خلال فترة عيد الفطر المبارك، منعا لاستغلالهم ولقضاء وقتا ممتعا دون مضايقات من أحد، وذلك عبر توفير أرقام شكاوي وتكثيف أعداد المفتشين.

تكثيف التفتيش على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمرور الدائم علي الشواطئ والمتابعة المستمرة، لتحقيق حالة الإنضباط على الشواطئ، والسيطرة عليها.

إعلان أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

وأشار إلى أن أسعار جميع شواطئ الإسكندرية الخاضعة لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، معلنة عبر البوابات عدم دفع أكثر من ثمنها أو الخضوع إلى مطالب الإكراميات أو الابتزاز.

ولفت إلى أن أرقام تليفونات منظومة الشكاوى مُعلنة حسبما كان الشخص متواجدا على شواطئ القطاع الشرقي أو الغربي، مؤكداً التجاوب السريع والفعال والرد على كل استفسارات وشكاوى المواطنين.

أرقام شكاوى مصايف الإسكندرية

وخصصت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى لشواطئ القطاع الشرقي «01289252668 - 01270746790 - 01119555946 - 01501297888»، إضافة إلى أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي «01220030103 - 01225267276 - 01203986324 - 01203986324».