تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية وبيئية بالمخابز البلدية في سمسطا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف برئاسة نشأت معبد، بالتعاون مع مديرية التموين، عدة حملات تفتيشية على المخابز البلدية بعدد من قرى المركز، للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

متابعة المخابز البلدية خلال أيام العيد ببني سويف

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة على المخابز البلدية، للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن المطلوب.

محاضر تموينية متنوعة بمخابز سمسطا

وفي هذا الإطار، قامت المجالس القروية التابعة بالتنسيق مع مكاتب التموين لتنفيذ حملات تموينية متفرقة بدائرة مركز سمسطا، أسفرت عن تحرير 40 محضرا والتي تنوعت بين 16 محضرا بمخابز قرية بدهل، و9 محاضر بقرية مازورة، و10 محاضر بقرية الشنطور، و5 محاضر بقرية دشطوط.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

تكثيف المتابعة على المخابز والأسواق

ووجه محافظ بني سويف باستمرار تكثيف أعمال المتابعة التموينية على المخابز البلدية وكافة الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أولا بأول، بالتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة والوحدات المحلية.