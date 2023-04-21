ضبط 40 كيلو فسيخ فاسد وتحرير 3 محاضر في حملات تموينية بالأقصر

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير المديرية، حملة مكبرة للمرور على محلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ضبط لحوم ذبح خارج المجزر

وأسفرت الحملة عن ضبط 42 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر، وتوجد عليها أختام غير حكومية، ومصنعات اللحوم والدواجن وفراخ متبلة وجميع مصنعات الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر، وجرى تحرير 3 محاضر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

ضبط 40 كيلو جرام فسيخ فاسد

كما تشكلت لجنة أخرى بمدينة أرمنت وتمكنت من ضبط 40 كيلوجرام فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة.