حملات تموينية تضبط 54 مخالفة في كفر الشيخ.. وتحذير للمخالفين بالغلق

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، إن الحملات التموينية المنتشرة في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط 54 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها أسماك مملحة غير صالحة، وحالات غش تجاري لعدد من السلع الغذائية.

تحذير بغلق المحلات المخالفة للغش التجاري

وأوضح «حبيب» في تصريحات، لـ«الوطن»، أنه تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء التي تصل لحد الغلق للمحلات، والتحفظ على المضبوطات، والتصرف بها بمعرفة الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الحملات التموينية تجوب كل شبر في أرض محافظة كفر الشيخ.

تحرير 54 محضراً متنوعا لحالات غش تجاري

وأوضح «حبيب»، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتمكنت من تحرير 54 محضر مخالفات تموينية، سواء لحالات البيع خارج التسعيرة، والغش تجاري لبعض السلع الغذائية، بينما تم ضبط 1650كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستخدام.

ويشير وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار اليوم لضبط أي مخالفات سواء بالأسواق أو داخل محلات بيع الأسماك، في مراكز ومدن الإقليم.