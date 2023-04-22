حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات خلال العيد

شنت الأجهزة التنفيذية في المحافظات حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة التعديات في الشرقية

البداية من رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث شنت حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازي عبارة عن بناء دور ثاني علوي على مساحة 120 مترا بمنطقة السناوي بقرية العزازي، وتمت الإزالة كليا على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في هذا الشأن.

وقامت رئاسة الوحدة المحلية بإكياد مركز فاقوس، بإزالة غرفة بالطوب الأبيض البلوك وتمت الازالة كليا على نفقة المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة بإزالة شدة خشبية لصب دور أول علوي على مساحة 80 مترا بعزبه البراني التابعة لقرية العبسي.

وفي الوحدة المحلية بغيتة تم إزالة 8 أعمدة بالطوب الأحمر والعرش بالخشب على مساحة 36 مترا بعزبة أبوعتمان تل رزون، كما تمكنت رئاسة المركز من إزالة تعدي على حرم طريق «مصر - الإسماعيلية» الزراعي على مساحة 165 مترا.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، بتنفيذ إزالة لسور بالطوب الطين على مساحة 30 متر بعزبة يكن، فضلاً عن إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 25 مترا بالجبرية الكبيرة بالصوة، كما أزالت الوحدة المحلية في بحطيط سور بناحية المقابر.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق بإزالة بناء مخالف بقرية سنيطة أبو طوالة على مساحة 40 مترا داخل الحيز العمراني، وكذلك إزالة سور بالدبش وسقف بالعروق الخشبية في الوحدة المحلية بالجديدة.

إزالة التعديات في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرنس، اليوم السبت، من إزالة 6 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، مباني قائمة على مساحة بإجمالي 1200 متر تقريبا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بناحية الستري بزمام جمعية الإبراهيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح على مساحة 50 مترا.