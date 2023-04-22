ضبط خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة عملات محلية وأجنبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجني عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.