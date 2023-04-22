ضبط شخصين بالجيزة بتهمة ترويج أدوية مدرجة في جدول المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة بإنشاء صفحة عبر تطبيق «واتس آب»، لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 5400 قرص مخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.