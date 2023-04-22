ضبط سائق دهس شخصين أثناء انتظارهما بجانب الطريق في القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من القبض على قائد السيارة المتسبب في دهس سائق وسيدة بالقاهرة الجديدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفاة شخصين في حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا بوقوع حادث سيارة نتج عنه وفاة سيدة وإصابة آخرين، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «هانم. م»، 72 عاما وإصابه 3 آخرين بينهم سائق السيارة ويدعي «مصطفي.ب.ح»، 27 عاما، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

سيارة مسرعة تصدم 4 أشخاص

وكشفت التحريات أنه أثناء توقف السيارة على جانب الطريق لإصلاحها وانتظار الركاب بجوارها صدمتهم سيارة مسرعة أسفرت عن وفاة سيدة وسائق السيارة فضلا عن إصابة راكبين.

العرض على النيابة العامة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، بالإضافة إلى تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.