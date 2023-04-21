ضبط 30 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 30 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ومركبة «توك توك»، دون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.