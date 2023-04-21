«الداخلية» تكشف تفاصيل عملية نصب على عملاء البنوك بزعم تقديم مساعدات إنسانية

«جهاز كمبيوتر ووكر سرى، وعشرات من شرائح الهواتف المحمولة»، هذا كل ما احتاج إليه متهم بالنصب، لتنفيذ خطته الكبرى للنصب على عملاء البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

المتهم يوهم ضحاياه بمنح مالية

وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أكدت التحريات أن المتهم «سيد.ط»، 33 عامًا، لا يقيم في مكان واحد حتى لا يمكن رصده أو تعقبه، مؤكدة أنه لجأ الى حيلة جديدة للنصب على الضحايا من خلال الاتصال بهم من خلال قائمة اتصال حصل عليها عبر الإنترنت مدعيًا أنه موظف بشركات مختلفة ثم يخبرهم بفوزهم بجوائز مالية ومنح من الحكومة ومعاشات وغيرها من المساعدات الإنسانية ثم يستولى على بياناتهم البنكية بحجة إرسال المنح على الحساب البنكي وفي النهاية يستولي على أموال الضحايا.

وقائع نصب متعددة

تعددت وقائع النصب التي ارتكبها المتهم حتى تم الإبلاغ عنه وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، ويزاول جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وإيهام ضاحاياه بفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك، أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وتبيّن أنّه وراء ارتكاب العديد من الوقائع، وأكدت التحريات ترك محل إقامته هاربا من الحملات الأمنية، واتخذ من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وحبسه

وتمكنت قوة امنية من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة من استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي واتخذت الإجراءات القانونية وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.