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ضبط 95655 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:31 م | السبت 22 أبريل 2023
كمين مرور - صورة أرشيفية

كمين مرور - صورة أرشيفية

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 95655 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

 17557 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 29 مخالفة موقف عشوائي.

 67 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع