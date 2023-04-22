إصابة 6 أشخاص في مشاجرات متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات بأماكن متفرقة من الجسم، خلال مشاجرات متفرقة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين للمستشفى

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في مشاجرات بمركز كفر الشيخ.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة «ع.م.ش»، 18 سنة، من قرية محلة القصب، و«ع.ا.م»، 23 سنة، من قرية أريمون، و«ع.ح.ع»، 17 سنة، من تقسيم 4، و«ع.م.ع»، 18 سنة، من العزبة الجديدة، و«ع.ا.ا.ا»، 17 سنة، من مسير، و«ع.ك.ا»، 18 سنة، من العزبة الجديدة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.