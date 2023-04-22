إصابة 5 من أسرة واحدة بالتسمم عقب تناولهم وجبة فراخ فاسدة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم عقب تناولهم وجبة فراخ فاسدة داخل منزلهم في قرية تلة التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وصول 5 أشخاص إلى المستشفى العام

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام، تتضمن وصول «سناء .ع»، 40 عاما، ربة منزل منزل، «دينا.م»، 6 سنوات، «مريم .م»، 16 عاما، «ماهر .م»، 45 عاما، «بجول.م»، 6 سنوات، جميعهم يقيمون في قرية تلة بمركز المنيا، ويعانون من القئ والإسهال والمغص المعوي وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

وجبة فراخ منزلية فاسدة

بانتقال الأجهزة الأمنية للفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام منزلية فاسدة عبارة عن فراخ بانيه داخل منزلهم الكائن بقرية تله، وفور شعورهم بالتعب والأعياء جرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث أجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي حتى تماثلوا للشفاء.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.