سعر تذكرة الأتوبيس النهري.. رحلة نيلية لساعات بأسعار مخفضة

يحرص الناس على الخروج وقضاء أوقات مميزة خلال عيد الفطر المبارك وأيام الإجازات، ومن ضمن الخروجات التي تكون بأسعار مخفضة، رحلة الأتوبيس النهري بمرسى الهابي لاند بالقاهرة، بجوار كوبري تحيا مصر بالمظلات.

وتكون الرحلات النيلية مميزة بالنسبة للكثيرين في عيد الفطر وفي تلك الفترة من فصل الربيع، حيث يمكن استقلال الأتوبيس النهري للقناطر الخيرية لمدة ساعة في النيل، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب في مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

سعر تذكرة الأتوبيس النهري

ويختلف سعر تذكرة الأتوبيس النهري، حسب الطلب، فيصل سعر التذكرة لمدة ساعة في النيل إلى نحو 25 ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بـ50 جنيها، يشمل سعر التذكرة رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر.

وينتظر الأتوبيس الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر، ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

ويتم تجميع 50 فردا في كل رحلة في أتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.