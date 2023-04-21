حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين بالهدايا في أول أيام العيد

استقبلت حدائق القناطر ومدن محافظة القليوبية المواطنين احتفالا بأول أيام العيد، بمشاركة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الذي تفقد حديقة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق احتفالا بعيد الفطر المبارك، إلى جانب تقديم هدايا الرئيس للأطفال لإدخال البهجة عليهم في يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.

حدائق عفلة والياسمين تستقبل الأهالي

وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، والتقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة في أول أيام العيد وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي، مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر.

عيادات متنقلة بالحدائق في أول أيام العيد

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.