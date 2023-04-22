ضبط طن دقيق مدعم وإزالة 11 بناء مخالفا في حملات مكبرة بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمركزي مطاي والمنيا، 11 حالة تعد بالبناء المخالف ودون ترخيص، منها 5 حالات بقريتي حلوة وإبوان، بالإضافة لإيقاف حالتي بناء مخالف بمركز مطاي شمال المحافظة، وإزالة 4 حالات بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

التصدي لكافة أشكال التعديات

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، رصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال متابعة الحالة العامة بزمام شوارع المراكز والقرى التابعة له، حرصاً للتصدي لكافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية البناء.

ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة تموينية مكبرة على الأسواق وعلى المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، بالتنسيق والتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم بعرض الاحتكار والبيع بالسوق السوداء، بالإضافة للمرور على أماكن ومنافذ بيع المواد الغذائية لضمان جودتها وسلامتها الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.