حملات لفحص ومتابعة المعديات النيلية في أبوقرقاص وديرمواس بالمنيا

تابعت الوحدات المحلية لمركزي أبو قرقاص ودير مواس جنوب محافظة المنيا، الحالة العامة لحركة تنقل المواطنين عبر المعديات النيلية، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، حرصاً على سلامة وأمان المواطنين، وللتأكد من الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بتلك المعديات.

متابعة الخدمات بمختلف القطاعات

من جانبه، أوضح عامر طه رئيس مركز دير مواس، انه تم تفقد الحالة العامة للمعديات بقري المركز، للتأكد من تواجد أطواق النجاة وانتظام حركة العمل خلال الفترات الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين، حرصاً على متابعة الخدمات العامة على مختلف القطاعات الخدمية.

مراجعة التراخيص الخاصة بالمعديات

وقال تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، إنه تم المرور على المعديات، ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم مراجعة التراخيص الخاصة بالمعديات والتأكد من تواجد طفايات الحريق، بالإضافة انه تم التأكد من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الازالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات ضمن خطة المحافظة لرصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.