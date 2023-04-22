تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ11 ألف طفل خلال شهر بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديثي الولادة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة لعلاج ضعف السمع، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للحفاظ على سلامة وصحة الطفل المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألفا و271 طفلا حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر مارس الماضي.

علاج ضعف وفقدان السمع

وأشار الدكتور محمد سمير مدير ادارة الرعاية الاساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيراً الي انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

قافلة طبية بقرية سري مفتاح

ونظمت مديرية الصحة بالمنيا، الأربعاء الماضي، قافلة طبية علاجية في قرية سرير مفتاح بمركز المنيا في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وضمت القافلة تخصصات الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.