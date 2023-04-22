إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلافات على مطعم بالعجوزة

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالعجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة في العجوزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع أبو المعاطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ضبط أطراف المشاجرة

وبالانتقال تم ضبط أطراف المشاجرة، طرف أول «م.و» 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ح.ت» 30 سنة مصاب بجرح بالأذن وسحجات وكدمات متفرقة، طرف ثان «خ.م» 30 سنة مدير مطعم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ط.ع» طالب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب وجود خلافات سابقة بسبب المطعم ملك الطرف الثاني وما يسببه من إزعاج للطرف الأول.

ألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.